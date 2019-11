Van brutale leeuwenwelp tot verbaasde otter: lachen om gekke foto’s van dieren in Tilburg

Metalpio­nier Anneke van Giersber­gen pakt groots uit voor jubileum: ‘Ik hou van uitersten’

10:48 Anneke van Giersbergen vervulde 25 jaar geleden een pioniersrol in de metal. Dat viert ze met concerten in de Effenaar. Haar veelzijdigheid komt ook aan bod in een toer met het Tilburgse Strijkorkest Kamerata Zuid in verschillende theaters.