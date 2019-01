Van Cranenbroek in Dongen ziet af van uitbreiding: ‘Jammer’

Musicalda­gen in Tilburg voortaan om de twee jaar

15:08 TILBURG De Nederlandse Musicaldagen verandert van een jaarlijks in een tweejaarlijks festival. Het evenement met een Talent Gala en een Sing Along was afgelopen twee jaar steeds in juni bij Theaters Tilburg. Om de Musicaldagen te laten uitgroeien naar een landelijk evenement met meer impact en diepgang blijkt het niet mogelijk om het elk jaar te organiseren, zo concludeert Rob van Steen, directeur van Theaters Tilburg.