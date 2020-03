Van de nood een deugd maken, Tilburgse horecazaken komen voor het eerst aan de deur: ‘Ik stap vandaag zelf op de bakfiets’

Het is en blijft bevreemdend. Sinds de opening zeven jaar geleden gaat er eigenlijk geen dag voorbij dat koffiecafé Buutvrij niet lekker vol zit. Tot nu. Bibi-May ‘t Hart en consorten zijn druk bezig met plan B: Buutvrij bij de mensen thuis. ,,We kunnen het nog wel even uithouden hoor, maar iedere euro telt.”



Bij Buutvrij deden ze al wel catering, maar thuisbezorgen stond niet in de plannen. ,,We hebben er wel eens gesprekken over gehad, maar ja, het is hier altijd volle bak. In de zaak zelf kwamen we handen te kort. Dus hoefde het niet.”



Bibi heeft de bakfiets voor de deur gezet, gaat zelf in de binnenstad langs de deur. ,,We weten nog niet wat we er van kunnen verwachten, ik denk niet dat de telefoon roodgloeiend zal staan. Maar als dat wel gebeurt, springen ook de Buutvrij-meiden op de fiets.”