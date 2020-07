Van de schiettent tot het Boobytraphotel XXL, deze attracties zijn wél open tijdens de Tilburgse kermis

Toch dat echte kermisge­voel in Tilburg... én twijfels

11:15 Do 16 jul: Conflicterende gevoelens op de kermis-in-opbouw in Tilburg. Op de Heuvelring geen spoortje kermis. Maar wie over de Paleisring en het Koningsplein dwaalt, krijgt het vertrouwde kermisgevoel. ‘Er staan navenant veel attracties’.