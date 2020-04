Van der Aa Kozijnen moet in Esbeek uit de as gaan herrijzen

Reeshof: eigen theater­zaal ja, concurren­tie met de binnenstad nee

8:00 In Waalwijk (48.000 inwoners) staat theater De Leest, in Heerenveen (50.000 inwoners) is het Posthuis Theater: podia waar professionele gezelschappen en muzikanten optreden. In Reeshof (43.000 en groeiend) dromen ze van zo’n theaterzaal. Kunst en cultuur in dit stadsdeel drijft op de inzet van vrijwilligers, doorzetters en goede bedoelingen. Die hebben de wind in de zeilen.