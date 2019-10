Van der Valk in Gilze: al 45 jaar een kers op de appelmoes

De toekan is nog altijd hét symbool van het Van der Valk-imperium, maar de kers op de appelmoes staat ook in het geheugen van menig Van der Valk-bezoeker gegrift. Wie de kers op de appelmoes destijds heeft bedacht, is onbekend. Ook Toos van der Valk weet het niet. ,,Was het mijn man of mijn zwager? Ik heb geen idee, maar ik weet wel: appelmoes moet erbij. Het is een traditie en het zou jammer zijn als deze zou verdwijnen."

De kers op de minirotonde op de parkeerplaats is niet alleen een verwijzing naar de beroemdste garnering uit de Nederlandse keuken. ,,Bovenaan zie je twee blaadjes. Dat zijn Gerrit en Toos van der Valk", legt kunstenaar Lothar Vigelandzoon uit. ,,De drie stelen waaruit de drie kersen voortkomen zijn de drie generaties die inmiddels uit hen zijn voortgekomen. De cirkel symboliseert de hechte banden en democratie binnen deze familie."

Tien jaar aan verbouwingen

Nick van der Valk (34) is een van de 38 kleinkinderen van Gerrit en Toos. ,,Ik ben hier geboren", vertelt hij over zijn band met het hotel dat inmiddels is omgedoopt tot Hotel Gilze-Tilburg. ,,Alleen in mijn studententijd heb ik ergens anders gewoond." Nog steeds woont hij nabij het hotel waar hij inmiddels de dagelijkse leiding heeft. Hij beschouwt het kunstwerk niet alleen als symbool voor de sterke familieband. ,,Het markeert ook de afronding van zo'n tien jaar verbouwingen aan het complex." In die periode is het hotel uitgegroeid tot een resorthotel. Nick heeft volop toekomstplannen voor Hotel Gilze-Tilburg. ,,Ik denk bijvoorbeeld aan luxe boomhutsuites met uitzicht over het meer."

Toos vertelt vaak aan haar kleinkinderen hoe het er vroeger aan toe ging. Ze brengt nog regelmatig een bezoek aan de zeventiende Van der Valk-vestiging, waarvan ze de bouw begin jaren zeventig van dichtbij meemaakte. ,,Mijn eigen jongens hebben toen de bouw geregeld. Het was mooi om te zien hoe zoiets ontstaat.”

Haar eerste kennismaking met de hotelketen was in Voorschoten. ,,Daar woonde mijn man Gerrit. Daarna hebben we 21 jaar in Vught gewoond waar onze kinderen geboren zijn. Toen waren we nog helemaal niet zo'n bekende familie. Dat veranderde door mijn ontvoering." Toos werd op 26 november 1982 ontvoerd. Ruim drie weken later werd ze na betaling van losgeld weer vrijgelaten.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Toos van der Valk opent met 4 generaties familie het kunstwerk. © Pix4Profs/René Schotanus

Vijf Valken

Veel van haar nazaten zijn nog altijd werkzaam in het familiebedrijf. Kleindochter Nienke van der Valk (36) werkt op het hoofdkantoor, waar ze zich vooral bezighoudt met creatieve projecten. ,,Het overgrote deel van onze familie kiest ervoor om in de zaak te blijven", vertelt ze. ,,In vrijwel elke Van der Valk-zaak werken zo'n vijf 'Valken'", vult haar broer Nick aan. Hij ziet nauwelijks nadelen aan ondernemen met je familie. ,,Het maakt je juist sterk. Als het even moeilijk is, kun je bij je familie terecht om te sparren. Ze zitten toch bijna allemaal in dezelfde branche."

Toch is het niet vanzelfsprekend dat elke Van der Valk het hotelwezen in gaat. Even leek het erop dat zijn jongere zus Jesse van der Valk (32) niet voor een toekomst in het familiebedrijf zou kiezen. Ze was in eerste instantie niet van plan om ook de toeristenbranche in te gaan. ,,Ik wilde me er juist tegen afzetten en dacht eraan om marine bioloog te worden", vertelt ze. ,,Als kind was het soms niet gemakkelijk om een Van der Valk te zijn. In de ogen van anderen waren we rijk, maar ondertussen werkte mijn familie erg hard en gingen we nauwelijks op vakantie." Toch ging ook Jesse naar een hotelschool en inmiddels leidt ze een resort op Curaçao. ,,Ik heb nooit de druk gevoeld om het hotelwezen in te gaan, maar ik heb het toch gedaan en heb er geen seconde spijt van gehad."