Van der Valk ondergaat metamorfose: ‘De echte Brabantse gezelligheid is behouden gebleven’

Lichtbruine houtelementen die op speelse wijze overal in het restaurant terugkeren. Strakke houten plafonds en groene vloerbedekking, onderbroken door looppaden die uitgevoerd zijn in tegels. Door de compartimentering valt nauwelijks op dat hier plek is voor liefst 600 gasten. Het geheel oogt en ademt knus en warm.

Verbouwing

,,Ja, de echte Brabantse gezelligheid is behouden gebleven. Dit is waar we achter staan en weerspiegelt precies waar we voor staan", zegt directeur Nick van der Valk.

Hij is trots op het resultaat, maar ook op hoe dat tot stand is gekomen. De verbouwing zou over negen maanden worden uitgesmeerd. Maar toen sloeg het coronavirus toe en werd alles anders. Reden om vrijwel direct de hele tent op zijn kop te zetten en de operatie in enkele maanden te rooien.

Het personeel hielp een stevig handje mee, omdat het reguliere werk grotendeels ophield. En sommigen zetten zelfs nog een extra stapje, zoals een oproepkracht die niet meer werd opgeroepen. ,,Hij stond er de volgende dag, wilde meehelpen. Ik kan je niet betalen, zei ik. Maar hij bleef komen. Zelfs toen zijn contract afliep bij het uitzendbureau. Je weet natuurlijk wel wie meteen een contract kreeg na het opheffen van coronamaatregelen", zegt Van der Valk als hij die medewerker aanwijst terwijl hij een gast bedient.

Kleinkinderen

Ondanks dat hier 260 mensen werken, is het ook een familiebedrijf. Zo werken de zoon en kleinkinderen van een kok op het terrein dat liefst 5 hectare meet. Ieder jaar komen hier circa 750.000 mensen. Om er te overnachten, eten, recreëren, sporten of een casinobezoek.

Het leveren van een constante kwaliteit vindt de directeur erg belangrijk, zeker in de keuken. ,,Ik wil dat mensen weten wat ze kunnen verwachten. We zorgen voor een goed gevuld bord, maar niet te vol. Het is zonde veel weg te gooien, ook vanuit milieuoogpunt. Daar zijn we heel bewust mee bezig.”

De verbouwing is kostbaar, want ook bij de apparatuur is in kwaliteit geïnvesteerd. Zo zijn drie vernevelaars geïnstalleerd waardoor de uitgestalde waar vers blijft. ,,Tja, zo'n apparaat is de prijs van een middenklasse wagen. En ook in de luchtinstallatie zijn tonnen gestoken. Maar dan doen we het in één keer goed."

De komende weken worden de puntjes op de i gezet. En dan, klaar? ,,Nog lang niet. We hebben nog heel veel plannen. Maar het is nu te vroeg daar meer over te vertellen.”