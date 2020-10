Van disco-ontbijtclub, soepbar tot ‘restaurant over de vloer’: Tilburgse horeca creatief met corona

Iets moois scheppen in barre tijden. Bij de Tilburgse brasserie De Burgerij mogen - net als bij andere horecazaken - door corona slechts dertig mensen binnen. Wat doe je dan? Afgelopen weekend zaten De Burgerij-bezoekers te eten wat normaal de lobby is van Hostel Roots. Op meer plekken breidt de brasserie tijdelijk uit, zoals in het kleine buurtcafé Troubadour. ,,Zo kunnen we de mensen die niet bij ons terecht kunnen, doorsturen naar een andere locatie”, zegt Joris van Corven van De Burgerij. ,,En krijgen de kroegen die nu klanten missen extra mensen over de vloer.” De omzet van het eten komt bij De Burgerij terecht, de ‘pop-up locaties’ krijgen de drankomzet.

Lockdown-dagen

Niet bij de pakken neerzitten, er een draai aan geven. In de Tilburgse horeca werd al een boel vernuft tentoongespreid bij de lockdown in maart. De ene na de andere zaak stapte over op thuisbezorgen. Sommige van die zaken doen dat nu weer, maar met iets andere maatregelen komen ook iets andere oplossingen.



Café De Slijterij, normaal toch een van de stapkroegen waar het later op de avond op gang komt, introduceerde dit weekend ‘de kleinste oesterbar van de stad’ plus een soepbar. En in de bijhorende straat - de Korte Heuvel - proberen ze met de slogan ‘Vroeg pieken’ stappers eerder naar de stad te krijgen.



,,So far, so good”, zegt uitbater Michel Engel van De Slijterij. ,,Het slaat aan. En de oesteravond deze vrijdag zit al helemaal vol.” En nee, natuurlijk is het niet als vanouds. ,,Maar je geeft er wel een positieve draai aan.”