Van drive-in bioscoop, ‘podcast city’ tot veteranen vintage: dit krijg je als je aan (jong) Tilburg om toffe ideeën vraagt

,,Noem het veteranen vintage”, klinkt er uit het publiek. Kelly den Bosch heeft net haar idee verteld om ouderen hun eigen vintage te laten verkopen. Aan jongeren. Zodat ze het gesprek aangaan, van elkaar leren. ,,We kunnen allemaal wel wat senioreninvloed gebruiken”, glimlacht ze. Daarbij: je gaat er eenzaamheid mee tegen, de kopers krijgen het verhaal achter de oude kleding te horen.



Er klinkt een enthousiast applaus en gejoel in de zaal bij rooftopbar Doloris. Jongeren mogen tijdens de pitch night hun toffe ideeën voor de stad presenteren: in de zaal staan circa 80 jongeren en een handvol raadsleden. In totaal is er 5000 euro te verdelen om de winnende plannen een duwtje in de goede richting te geven.