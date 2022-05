Van een gestolen kluis tot enveloppen vol gedoneerd geld: niet iedereen komt naar de kapel van Udenhout om een kaarsje te branden

Drie bezoekers feest Kaatsheu­vel doen aangifte om ‘needle spiking’, geen naalden gevonden

KAATSHEUVEL - Drie mensen hebben bij de politie aangifte gedaan omdat ze denken dat ze zaterdagavond met een injectienaald zijn geprikt op het Pleinfestival in Kaatsheuvel. De politie laat weten nog druk bezig te zijn met onderzoek; het is nog altijd de vraag of er echt sprake is van ‘needle spiking’.

