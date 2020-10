Van één naar drie Tilburgse horecazaken: 'Niks doen heeft geen zin'

In november gaat er een cafetaria genaamd Paleis open, begin januari staat de opening van restaurant Via Porto gepland. ,,Het buurpand aan de Paleisring kwam beschikbaar en het idee zat al langer in mijn hoofd. Je kunt bij de pakken neer gaan zitten, maar corona biedt ook kansen", zegt Broers (24) optimistisch.



Of het wel een geschikt moment is om twee zaken te openen?. ,,Je moet extra dingen doen als je stappen wil blijven maken. Ik denk namelijk dat dit een fijnere opstartfase is voor een cafetaria. Je hebt niet meteen de massale drukte, dus er is tijd en rust om alles écht goed te doen. Dat scheelt veel stress.''