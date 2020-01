Van FEBO in Heuvelstraat naar top-school in Londen. Tilburgse violist Xavier kijkt er naar uit

TILBURG - Zo sta je bij de FEBO in de Heuvelstraat viool te spelen. Zo studeer je aan het toonaangevende Royal College of Music in Londen. Het overkomt Tilburger Xavier van de Poll (24). Hij studeerde met een 9,5 cum laude af aan het conservatorium in Tilburg en hoort tot een selecte groep jonge componisten die in Londen mag gaan studeren. Beroemde componisten als Benjamin Britten, Ralph Vaughan Williams en Gustav Holst gingen hem voor.

De geboren Tilburger studeert vanaf zijn vierde viool. Op zijn dertiende speelde hij in het Jeugdorkest Nederland. Daar ontwikkelde hij een voorliefde voor orkestmuziek en opera. ,,Tachtig mensen op een podium die allemaal met hetzelfde bezig zijn. Fantastisch vind ik dat.”

Alles zit in zijn hoofd

Als 12-jarige schreef hij zelf een muziekstuk, zijn eerste, al had het weinig om het lijf, zo zegt hij nu. Maar toen hij als tiener zichzelf diep in de ogen keek, nadacht over zijn toekomst, realiseerde hij zich dat hij geen violist wilde zijn. Hij wilde gaan componeren, voor orkesten. Dat hij niet goed piano speelt deert hem niet. ,,Paganini was ook geen goede pianist. Ik componeer achter de computer, alles speelt zich af in mijn hoofd.”

Hij studeerde muziekwetenschappen in Amsterdam en daarna compositie voor klassieke muziek in Tilburg. Daar haalde hij de uitzonderlijk hoge score van 9.5. ,,Ik had auditie gedaan in Den Haag en Amsterdam, want ik wilde componist worden, maar werd daar niet aangenomen. Waarschijnlijk vonden ze me te weinig kneedbaar. Ik ben een ontzettende romanticus, niet van de avantgarde. Op het conservatorium in Tilburg veranderde dat. Ik componeer wat ik heb te vertellen en mix romantiek en vernieuwende muziek.”

Volledig scherm Xavier van de Poll © Collectie Xavier van de Poll

Succes in Polen en China

Het leidde tot succes. Zijn muziek is uitgevoerd in Nederland en Polen en hij won een compositie competitie in Polen. Momenteel is hij in Bejing. Een compositie voor viool van zijn hand is geselecteerd voor een wedstrijd in de Chinese hoofdstad. Er waren 120 inzendingen, uiteindelijk werd hij achtste.

De Tilburger speelt ook op straat. In Amerika, Engeland, Nederland, ook in Tilburg. ,,In elk land is dat anders. Ik let op de reacties van de mensen, daar leer ik veel van. Vooral kinderen zijn enthousiast, die reageren altijd. In Nederland word ik weleens belachelijk gemaakt, door groepen jongeren. Dat is alleen in ons land, elders zie je dat nooit.”

Fantastische docenten

Xavier van de Poll verwacht veel van zijn muziekopleiding in Londen. ,,Ik krijg les van fantastische docenten. Er waren 250 tot 300 auditanten, 25 zijn uitgekozen voor een gesprek. twaalf studenten zijn door. Het niveau is erg hoog.”

Hij vermoedt dat hij in Londen blijft hangen. ,,Nee, ik denk niet dat ik terug kom naar Nederland. In 2010 is enorm bezuinigd op cultuur. In dit land is nauwelijks steun voor orkesten en componisten. Daardoor verlies je talent, studenten gaan naar het buitenland. Daar is meer waardering voor muziek.”