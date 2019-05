Van fietsenzee naar -hotel bij station Tilburg

Dat ook een fietsenstalling fraai kan zijn wordt deze week bewezen. Het ontwerp voor de stationsstalling in Utrecht - met 12.500 plaatsen de grootste opbergplaatsen van fietsen ter wereld - siert de cover van het Jaarboek Architectuur dat dinsdag in Amsterdam is gepresenteerd. Bijzonder: de vormgever is het Rotterdamse Ector Hoogstad Architecten, dat momenteel voor Tilburg de tanden stuk bijt op de nieuwbouw voor MindLabs.

Om er je karretje te kunnen stallen, moet je nog wel even geduld hebben. De bouw van de noordelijke stalling - tegenover de LocHal - is onlangs officieel begonnen. Pas als die klaar is, komt ook de Spoorlaankant aan de beurt. Volgens de planning kan die eind 2021 in gebruik worden genomen. Fietshotel Tilburg biedt dan plaats aan 7500 tweewielers. Voorlopig mogen we er nog even tegenaan kijken zonder omhulling.