Van glazenhaler naar kroegbaas: Martijn neemt Café Bakker over

Eigenlijk had ‘ie nooit over een eigen café nagedacht. ,,Tot Jaap opeens zei: ‘is Bakker niks voor jou?’ Hij overviel me, ik moest er een week van bijkomen, er met vrienden over praten.”



Maar yep, het is iets voor hem. Een droom zelfs. Ver hoeft hij niet te lopen: voor het Bakker-tijdperk hoeft de nieuwe kroegbaas alleen de straat over te steken. ,,We mogen blij zijn dat de Korte Heuvel nog altijd zo populair is.” Bakker bestaat vijf jaar en was voor die tijd de Irish Pub.



,,Het concept - Nederlandse speciaalbieren en mooie borrelplanken - werkt nog steeds. Het is een fantastisch mooie borrellocatie. Ik heb zin om flink gas te gaan geven. Dat je hier straks ook kunt dansen. Op vrijdag en zaterdag gaan we in ieder geval met dj's werken. Voor de doelgroep 25 en 30plus. En het blijft sowieso een mooie locatie voor een feestje of bruiloft.”