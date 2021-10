Van granaat tot zeventien zwaarden: ruim 400 wapens ‘gedropt’ bij inleveractie Zeeland-West-Brabant

Bertus Kemmeren gaat door: Kaatsheu­vels raadslid heeft er na 46 jaar nog steeds plezier in

21 oktober KAATSHEUVEL - Hij is 83 jaar, zit 46 jaar in de gemeenteraad van Loon op Zand en stelt zich volgend jaar maart gewoon weer verkiesbaar. Bertus Kemmeren (GemeenteBelangen) uit Kaatsheuvel denkt er niet over een stapje terug te doen vanwege zijn leeftijd: ,,Drie weken geleden heb ik nog parachute gesprongen.”