Van Heeswijkstraat in Kaatsheuvel kleurt Oranje, en een tintje Pools

Jos Ossenblok (53) is enthousiast: ,,Mooi dat Nederland weer eens meedoet. De laatste keer was in 2014. Toen hadden we ook alles versierd en stond er zelfs een tent op het pleintje. Daar keken we dan allemaal samen op een groot scherm. Keigezellig, maar dat zit er dit jaar door corona helaas niet in. Daarom kijkt iedereen nu waarschijnlijk in de eigen woonkamer of bij goed weer in de achtertuin. Dat laatste is natuurlijk het leukste want dan kunnen we toch samen juichen bij een doelpunt. Dan zit er wel een schutting tussen, maar het geeft toch een gevoel van saamhorigheid.”