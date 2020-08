Van het kunstzinnige zebrapad in de Tuinstraat - tegen hardrijders - weet niemand iets. Echt niet.

Jacob grossiert in bijzondere slaapplek­ken in Tilburg: ‘Goedkoop, vrij en ruim maar in de winter ijskoud’

4 augustus Jacob van Hoek grossiert in bijzondere slaapplekken in Tilburg. Zo was hij de laatste bewoner van de verlaten ‘spookflat’ Tilburion en tot voor kort was de oude lerarenkamer van de Jozefmavo zijn huis. Zijn nieuwste anti-kraak bestemming: het Fraterhuis in Udenhout. ,,Mijn tweede monumentale pand binnen in één week.”