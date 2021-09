Van het songfestival tot de Grand Prix op Zandvoort: Wim en Harrie zijn gastheer pur sang voor ieder publiek

Tilburg wil mestfa­briek in stadsdeel Noord tegenhou­den: ‘Trek vergunning in’

11:27 TILBURG - De bouw van een mestfabriek op de Spinder in Tilburg-Noord moet worden geblokkeerd. Dat vinden B en W van Tilburg. Ze verzoeken het provinciebestuur de vergunning in te trekken. Ze vinden zo’n mestverwerkingsbedrijf in deze tijd geen passende oplossing meer.