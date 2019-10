Van horecazaak tot ‘Sinterklaas-huis’: tientallen plannen voor gratis invulling Villa De Vier Jaargetijden

De villa is een stadsicoon met een enorme prijskaart (á 1.595.000 euro). Om het monument onder de aandacht te brengen en omdat het ‘anders toch leeg staat’, kwam Oldenkotte een paar weken geleden op het idee om het pand door de stad in te laten vullen. Gratis, tot eind dit jaar. ,,Ik had vijf of tien plannen verwacht, het zijn er nu iets van veertig”, zegt Oldenkotte. ,,Fantastisch. Net zaten er weer vijf in de mail.”



Veel mensen reageerden online, in één van reacties stelde iemand voor om er een ‘Sinterklaas-huis’ van te maken. Oldenkotte: ,,Dat zag ik al helemaal voor me, de villa is het perfecte decor voor het Sinterklaarjournaal. Alleen was dat helaas vooral een idee, het is niet doorgezet door de bedenker.”