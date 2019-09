Van Iersel trekt in Oisterwijk met Tuin & Park in pand van Autobedrijf Paijmans

Talkshow café De Troubadour gaat onder meer over het Holocaust­mo­nu­ment in Tilburg

10:48 TILBURG - In de maandelijkse talkshow bij café De Troubadour is zondag kunstenares Tine Van de Weyer te gast. Zij geeft een presentatie over het Holocaustmonument dat ze maakt voor 170 Joodse Tilburgers die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Het monument krijgt een plaatsje in het Vrijheidspark en zal half april 2020 worden onthuld.