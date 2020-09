Van irritant jongetje naar diamanten huwelijkspartner

‘Ik ben niet de enige schuldige’, krijgt de mishandel­de ex te horen

31 augustus DONGEN/BREDA - ,,Hoe moet je een vrouw kalmeren die nergens op reageert?” Marius K. (34) lijkt zich niet schuldig te voelen als hij zich voor de politierechter in Breda moet verantwoorden voor het mishandelen van zijn vriendin. Er zit dan wel een foto van een kapotte en bebloede wenkbrauw in het dossier, maar waar waren de foto's van zijn vernielde spullen in hun huis in Dongen ? ,,Het lijkt net of ik de enige schuldige ben hier.”