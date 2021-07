Van kamelenrace, churros tot de wereldprimeur die sneuvelde (de Airborne): dit is de Tilburgse kermis van 2021

Overlast laait weer op in Fabrieks­traat: Tilburg stelt verbod in op alcohol en softdrugs

9:11 TILBURG - Een genotsmiddelenverbod tot oktober 2023 moet een einde maken aan de stijgende overlast in de Tilburgse Fabriekstraat. Om te voorkomen dat overlastgevers zich verplaatsen mag ook in omliggende straten geen alcohol of softdrugs in het openbaar worden gebruikt.