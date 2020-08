Van knikkeren tot bibberen: er mag wel wat meer gespeeld worden in de buitenlucht

Cathy verliest binnen 47 dagen beide ouders aan corona. ‘Pa bedankte ma met een mondkapje op voor 63 jaar samen’

23 augustus We komen bij toeval in contact met Cathy Eilander. In de Loonse en Drunense Duinen is zij rond het middaguur op een snikhete dag de enige in de omgeving van het uitkijkpunt nabij de uitspanning Bosch en Duin. Op haar zelf meegebrachte ligstoel leest ze in de schaduw van een boom het boek ‘Leven met wind mee’. Maar wat doet een vrouw in haar eentje op een tropische dag in de ‘Sahara van Brabant’.