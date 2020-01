Van koekoeksklok tot vuurkuil: T-Huis in het Spoorpark is klaar voor eerste gasten

,,De focus ligt nu nog op binnen”, vertelt eigenaar Dirk de Leeuw. ,,We hebben een klein terras buiten, in de lente wordt het uitgebreid (dan is er plek voor 500 man buiten - red.) En op het dak kun je straks cocktails krijgen en hebben we een loungeplek. We gieten het in een zomerse strandsfeer.”



Binnen is opgesplitst in twee delen: een restaurant-gedeelte en een deel waar je binnen stapt voor een drankje. ,,Het is informeel”, zegt Giel van Schaaijk, de compagnon van De Leeuw. ,,Je kunt er alleen een hoofdgerecht eten maar ook terecht voor een avondvullend programma.” Het menu loopt nogal uiteen: van tarbot voor twee personen, mac & cheese, verschillende gerechten met tonijn tot steak tartare.