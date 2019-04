Van Koos Alberts tot Queen en vier keer Guus: dit zijn de 50 liedjes van Tilburg Zingt 2019

Voor het eerst op de lijst (en waarschijnlijk het minst bekende nummer van Tilburg Zingt) is de ode aan Tilburg die Meeuwis vorig jaar uitbracht. Ook ‘Je staat niet alleen’, ‘Drink Schrobbèler’ en ‘Brabant’ schallen op 26 april over de Schouwburgring.

Uiteraard wordt er weer afgetrapt met het Tilburgs Volkslied en afgesloten met het Wilhelmus en You’ll never walk alone. De volledige lijst:

Blok 1

1. Tilburgs Volkslied

2. Gerard Joling – Zing met me mee

3. Acda en De Munnik – Regent zonnestralen

4. The Beatles – Love me do

5. Johnny Lion – Sophietje

6. Anita Meijer – Why tell me why

7. The Monkees – I’m a believer

8. Guus Meeuwis – Je staat niet alleen

9. Kraantje Pappie ft. Joshua Nolet – Liefde in de lucht

10. Village people – YMCA

11. Roger Glover & friends – Love is all

12. Helene Fischer – Atemlos

13. Dean Martin – That’s amore

14. Fleetwood Mac – Go your own way

15. Aretha Franklin – I say a little prayer for you

16. Abel – Onderweg

Blok 2

17. Peter Smulders – My little lady

18. Henk Dissel – Een bom

19. Charles Aznavour – She

20. Guus Meeuwis – Drink Schrobbelèr

21. André Hazes jr. – Leef

22. Tino Martin – Jij liet me vallen

23. USA for Africa – We are the world

24. Rowwen Hèze – Vergeate

25. Jurgen Marcus – Ein festival der Liebe

26. Koos Alberts – Ik verscheurde je foto

27. Ronnie Flex & Maan – Blijf bij mij

28. Acda & De Munnik – Lopen tot de zon komt

29. Ed Sheeran – Thinking out loud

30. ABBA – Dancing queen

31. Davina Michelle – Duurt te lang

32. Bløf – Omarm me

33. Django Wagner – Kali

34. Queen – Bohemian Rhapsody

Blok 3