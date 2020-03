Van kunst gaan kinderen in Moergestel rechtop staan

Virtual reality-specialist opent zaak onder het Pieter Vreede­plein: Vr Lasergamen én VR Arena

10:59 Vrij 6 mrt: Lasergamen maar dan in virtual reality, met draadloze VR-brillen. Of strijden in een ‘VR Arena’. Onder het Tilburgse Pieter Vreedeplein, naast de Mediamarkt, strijkt het in virtual reality gespecialiseerde bedrijf The VR Room neer. De zaak blijft er een paar maanden zitten.