Van mini-Spar, nieuwe eetzaakjes tot Swapfiets-vestiging: plein naast station Tilburg bloeit op

Als buren krijgen ze in de naastgelegen woontoren De Brabander, die nu pal aan de Burgemeester Brokxlaan wordt gebouwd, een ‘Spar City’. Een mini-supermarkt - Spar noemt het zelf 'gemakswinkels’ - die tussen de 250 en 300 vierkante meter telt. De zaak moet november volgend jaar open, die datum is zo goed als concreet ‘als er niks tegenvalt in de bouw’.



De winkel krijgt binnen de muren gezelschap van eetzaakje The Tosti Club. Daarnaast start Spar er een thuisbezorgmaaltijdservice met diverse kant-en-klare maaltijden ‘vers bereid door onze professionele koks.’ Er zijn dagelijkse boodschappen te krijgen, pizza's of huisgemaakte salades en ze gaan die boodschappen ook thuis afleveren. Spar City krijgt overigens nóg een extra vestiging in de stad, aan de Nieuwlandstraat. Die moet rond de zomer volgend jaar open.



Onderin De Brabander strijkt mogelijk een vestiging van Bagels & Beans neer. Dat zou de tweede in Tilburg zijn. Die gesprekken lopen, klinkt er vanuit het hoofdkantoor, ‘dus we houden een slag om de arm.’