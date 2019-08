Van misosoep, ravioli tot bloemkool-coquilles: vegan Focus Foodbar open

Van een ravioli met bolognesesaus (op basis van linzen, truffel-bechamel en spinazie), een Beyond Burger, tot een dashi-polenta met bloemkool-coquilles, gebakken bospaddestoelen en venkel-saus. En tartaar van geroosterde gele en rode paprika met wakame en hazelnoot-crunch tot een bietencarpaccio en misosoep.



Het is zomaar een greep uit de kaart van het eerste vegan restaurant van de stad.



De nieuwkomer is sinds donderdagavond 20 uur voor nieuwsgierige borrelaars open, gaat op vrijdag even dicht voor een besloten etentje en is op zaterdag voor de hele stad toegankelijk. In het pand waar voorheen Spaans restaurant El Caso was gevestigd. ,,Ik ben zo blij met de locatie, er is heel veel leven op het pleintje hier”, vertelt Mols.