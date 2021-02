Van Oisterwijk mogen er meer woningen komen op Landgoed 't Lot

Landgoed van lange adem is in Moergestel ‘t Lot van Huub Mols

22 november MOERGESTEL - ,,Een landgoed leg je voor de komende duizend jaar aan”, zegt projectontwikkelaar Huub Mols. Dus vindt hij het niet zo bezwaarlijk dat hij nu al zeventien jaar bezig is om in Moergestel vier percelen voor kapitale landhuizen aan de man te brengen. ,,Maar er lopen nu onderhandelingen met gegadigden. In 2020 wordt er gewoond.”