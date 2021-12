Van Oisterwijkse juf kan jeugd niet vroeg genoeg gaan carnavallen

,,Je kunt kinderen niet vroeg genoeg de liefde voor carnaval bijbrengen", is de overtuiging van de Oisterwijkse schooljuf, die op De Vlashof in Tilburg-Noord voor de klas staat.

Resultaat is het prentenboek ‘Eekhoorn en konijn vieren karnaval in Döllekesgat’, waarvoor Natasja van Steen het verhaal schreef en Daan van Genechten de illustraties leverde.

,,We gaan ze op alle basisscholen in Oisterwijk verspreiden, maar bij voldoende animo kunnen we er meer laten drukken.” De prijs ligt voor de hand: 11,11 euro.

Mascottes

De schrijfster liet zich inspireren door de twee grote mascottes die het publiek op sauwelavonden bij de Tiliander passeert. ,,Mensen vragen zich vaak af: is dat nou een eekhoorn of een konijn?”

In 2020 rammelden vier 'koninginnen' aan de poort van Döllekesgat. Derde van links: Natasja van Steen.

Mooi vertrekpunt dus om voor de jongste kinderen meer geheimen van Döllekesgat te ontsluieren. Wat is een ‘dölleke’ bijvoorbeeld - een dennenappel dus - en hoe zit het met hijsen en zakken van de Dol?

De stichting achter carnaval in Döllekesgat is al langer bezig om de jeugd bij carnaval te betrekken. Het leidde vorig jaar tot 4 filmpjes, waarin de oudere basisschooljeugd de beginselen van carnaval in Oisterwijk bij werden gebracht.

Het voorleesboek van Eekhoorn en Konijn is de logische opvolger. ,,Net als vorig jaar houden we ook dit jaar in onzekere tijden het vuur brandend", laat Mike van Reusel namens Döllekesgat weten.

En dat is nodig, weet juffrouw Natasja maar al te goed: ,,Ik kreeg carnaval ook op school met de paplepel ingegoten. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet meer. Het hangt echt af van het enthousiasme van de leerkracht. Die reiken we nu iets aan om het verhaal van carnaval te kunnen vertellen. Niet alleen in 2022, maar ook in de jaren daarna.”

Natasja van Steen schreef 'Eekhoorn en konijn vieren karnaval in Döllekesgat'.