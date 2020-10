Van pest tot corona: ‘Al die ziektes hebben we in Tilburg gehad’

Melding over geluids­over­last resulteert in aanhouding in Tilburg

23 oktober TILBURG - Een melding over geluidsoverlast in Tilburg heeft donderdagmorgen geresulteerd in een aanhouding. Omdat een 56-jarige vrouw haar radio en bijbehorende box niet af wilde staan nadat er klachten over lawaai waren binnengekomen, werd ze meegenomen naar het bureau. Dat meldt de politie.