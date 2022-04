Van pissend personeel tot koloniale ‘klerezooi’: expo Kleurstof duikt in de diepte van textielverf

‘Welke generatie mag straks de schuld van corona gaan betalen?’

TILBURG/DEN BOSCH - Financieel noodweer dreigt in ondernemend Nederland. Maar in het aantal faillissementen zien we dat (nog) niet terug. De klap komt pas als duidelijk is welk bedrijf onterecht coronasteun heeft gekregen. ‘We hebben op de pof geleefd. Maar linksom of rechtsom: íemand moet dat geld gaan betalen’.

11 april