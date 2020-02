Van rock tot carnaval; Sarah van Gorp uit Tilburg kan het allemaal

Hartstikke verbaasd was moeder Adrienne Van Gorp toen ze haar dochter op jonge leeftijd mee hoorde zingen met de K3-musical Doornroosje. ,,Ben jij nou aan het zingen?! Doe dat nog eens!" En afgelopen oktober heeft de inmiddels 23-jarige Sarah Van Gorp dan eindelijk haar eerste single uitgebracht. Verdwijn is inmiddels al meer dan 77 duizend keer beluisterd op Spotify.

Quote Ik maak graag nummers over dingen die ik zelf heb meegemaakt Sarah van Gorp

,,Het is gebaseerd op mensen die ooit op een bepaalde manier misbruik van me hebben gemaakt. Van vrienden tot familie", vertelt de zangeres bij haar thuis. Dit liedje heeft ze niet zelf geschreven, maar dat wil ze in de toekomst wel gaan doen. ,,Ik wil graag nummers maken over dingen die ik zelf, of mensen om mij heen hebben meegemaakt. Het moet vooral herkenbaar zijn." Dat is volgens Van Gorp haar kracht. ,,Een nummer moet een verhaal vertellen."

Wereldtournee

Nu zingt ze vooral Nederlandstalige nummers, maar daar zal in de toekomst verandering in komen. ,,Mijn grote droom is een wereldtournee en dat zal toch in het Engels moeten." Van de Nederpop wil ze overstappen op rockmuziek. ,,Een beetje zoals Queen", waar ze onlangs nog een cover van het nummer Killer Queen van heeft uitgebracht. ,,Er zijn ook maar weinig jonge artiesten die die kant op gaan, dus dat onderscheidt me wel van de rest."

Maar voor nu houdt ze het nog even op het Nederlands. ,,Ik heb eerst wat meer naamsbekendheid nodig." En die gaat er vast komen na haar optreden als voorprogramma van BLØF in het Chassé Theater in Breda op 20 mei.

Tik 'm aan

Of misschien al tijdens carnaval, want kan het nóg Nederlandser dan een echte carnavalskraker? Van Gorp zingt namelijk de intro van het nummer Tik 'm aan van Dubbel Feest. ,,Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling! Maar het is toch wel heel leuk", zegt ze lachend. ,,Dit was de eerste keer dat er zo veel mensen meezongen met een nummer. Ik kwam vol verbazing het podium af!" Hoe dat komt? ,,Als vrouw krijg je veel minder snel de aandacht dan als man. Vrouwen werpen gelijk een hele 'moeilijke blik' naar hun mannen wanneer die naar een zangeres op het prodium kijken."