Van stadsvilla, tentje tot rijtjeshuis: blik achter de deur van vijf ‘studentenkamers’

Slapen in de woonkamer

Het pand aan de Tilburgse Leo XIII-straat imponeert: een studentenvilla met aan boord negentien man. Eén van de 25 huizen van studentenvereniging Olof. De ouderejaars wonen in de mooiste kamers van het huis, de eerstejaars studenten moet kleiner beginnen. Eentje slaapt in de gezamenlijke woonkamer.



,,Nu is dat nog prima, later dit jaar wat minder”, glimlacht de bewoner die niet op de foto staat (omdat zijn haar niet goed zit). Wel op de foto: eerstejaars Tim Allard (21) en nieuwkomer Aloys Bosma (20). Die laatste - ‘de enige Fries in Tilburg’ - kende in de stad nog niemand, zet vanuit Olof de eerste stappen.



Het mooie van een dispuutshuis? ,,Het klinkt als een cliché, maar het is waar: binnen een korte tijd bouw je een hechte band op”, zegt Allard. ,,Ja er zijn feestjes, er is gezelligheid, maar in de tentamentijd staan we ook met zijn allen om acht uur op voor een gezamenlijke kop koffie. En dan samen naar de universiteit om te studeren. Als je niet studeert, kun je hier niet wonen.”

David Scholl : Er is veel te weinig aanbod. Het is heel duur of het is zo weg

Tentenkamp

Als je zoektocht niet slaagt maar het schooljaar wel begint, moet je wat. ,,Kijk, ik ben blij dat dit tentje is geregeld, maar als ik zo nog twee semesters door moet brengen ben ik natuurlijk fucked.”



Vergeef David Scholl die laatste uitspraak: die tien maanden aan de universiteit in Tilburg had hij zich anders voorgesteld. Sinds een week is de Hongaar in Tilburg, twee maanden voor zijn vertrek was Scholl al op zoek naar huisvesting. ,,Bij de meeste huizen zoeken ze bijvoorbeeld alleen meisjes of alleen Nederlanders en dat kan ik wel begrijpen hoor. Maar er is veel te weinig aanbod. Het is heel duur of het is zo weg. De universiteit bood ook woonruimte aan, maar dat kost 900 euro.”



Samen met andere zoekenden kampeert de 20-jarige op de Stadscamping in het Spoorpark. Om de absurditeit van de situatie kan hij nog wel lachen. Maar ja, op een luchtbed in een tentje gaat hij het geen tien maanden volhouden. (Mocht u zich over hem willen ontfermen: het eerste tentje van de rechterrij op de camping.)

Sujin Yang is inmiddels dol op stroopwafels en 'die kleine stukjes chocolade' (hagelslag). Oh, en: Heineken smaakt ook prima.

‘Spannende tijd’

Een wereld van verschil: in Seoul speelt het leven zich in appartementen af, in Tilburg woont Sujin Yang opeens in een prachtig rijtjeshuis aan de Korte Tuinstraat. ,,Ik had het zo niet kunnen bedenken”, zegt ze met een glimlach.

De 23-jarige is opgelucht, heeft net een spannende tijd achter de rug. Ze wist dat ze een semester in Tilburg ging studeren, zocht vanuit Zuid-Korea twee maanden naar een onderkomen. Vier dagen voor vertrek had ze beet. Het probleem: daar kan ze pas op 1 september terecht.

Maar opeens zijn daar Marieke en Tim de Zwart. Voor een paar weken hebben ze de Zuid-Koreaanse studente in huis genomen. Tim liep bij het Elfde Gebod toevallig Ton Gimbrère tegen het lijf, het raadslid is actie aan het voeren om zoveel mogelijk rondzwervende studenten onder de pannen te krijgen. Marieke: ,,En onze zoon is net naar Melbourne, om daar te studeren. We hadden wat ruimte over.” Het bevalt goed, in noodgevallen willen ze wel vaker bijspringen.

Sujin koos voor Nederland omdat ze hoorde dat de inwoners vriendelijk zijn, daarin wordt ze in ieder geval niet gelogenstraft. En ze is inmiddels dol op stroopwafels en ‘die kleine stukjes chocolade’ (hagelslag). Oh, en: Heineken smaakt ook prima.

Christian Jager: ,,In 2011 heb ik hier al een jaar gewoond, dat beviel goed. Nu heb ik de studie weer opgepikt. Fijn om iets voor jezelf te hebben."

‘Fijn om iets voor jezelf te hebben’

,,De troep hier is ook echt mijn troep.” ‘Waarom’ iemand kiest om bij TalentSquare te wonen, hoeft niet altijd doorwrocht te zijn. Het is klein, maar wel met een eigen keuken en douche, vertelt Christian Jager.

Hij woont op de begane grond van het enorme studentencomplex aan de Hart van Brabantlaan. De 25-jarige zit er aan een houten picknicktafel voor zijn deur. Kopje thee, laptop, oordopjes in. Het plein zit ‘s avonds aardig vol met mensen die indrinken of een verjaardag vieren, maar het draagt bij aan de levendigheid. ,,In 2011 heb ik hier al een jaar gewoond, dat beviel goed. Nu heb ik de studie weer opgepikt. Fijn om iets voor jezelf te hebben.”

Veerle Meijs huurt 'via via via' een kamer in de buurt van de Piushaven.

‘Via via via’