Van steekpartij tot dwarse hangjongeren tijdens grote oefening buurtpreventie Reeshof: ‘Heel intimiderend’

Te veel horeca? ‘Als ik naar Tilburg kijk, denk ik: dit gaat gewoon niet goed’

9:43 Do 18 apr: Martijn van der Weijden maakt zich ernstige zorgen over het Tilburgse horecalandschap dat hij bij zijn vertrek achterlaat. Tien jaar had hij een koffiezaak Mugs & Muffins in de binnenstad. ,,Er is een overkill aan horeca.”