Van supporters en bier, naar prik in d’n Beitel: ‘Deze coronacrisis drukken we met elkaar de kop in’

Wie verliest de stoelen­dans onderin: RKC, Willem II of ADO Den Haag?

9 februari Nog dertien speelronden (en wat inhaalduels) en dan weten we welke twee clubs rechtstreeks zijn gedegradeerd en wie via de play-offs het vege lijf moet zien te redden in de eredivisie. Voor de plekken 15 (veilig), 16 (play-offs) en 17 (degradatie) komen voorlopig drie clubs in aanmerking: RKC, Willem II en ADO Den Haag. We legden ze langs de meetlat, vooral op basis van het resterende programma.