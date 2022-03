Van theatertype naar schapenboer in Zweden: ‘Zonder voorbehoud, met wat radicaliteit. Dat is hoe ik leef’

Met haar gezin emigreert Anneke van der Linden naar het noorden, om daar in een knusse, roodhouten boerderij ‘met heel erg veel niks’ aan het water en midden in de bossen een nieuw leven op te bouwen. ,,De liefde voor De Nieuwe Vorst wint het niet van de kans om in Zweden met mijn lief en de kinderen dit schapenbedrijf over te nemen. Ik omarm het risico, ook al verlaat ik met pijn in mijn hart deze plek. Heel spijtig dat ik dit stuk van mijn leven moet achterlaten, maar het voelt alsof dit zo moet zijn. Het is een langgekoesterde droom.”