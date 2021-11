Van toerrijder naar racekampioen: 50-jarige Van Ham maakt alsnog zijn jongensdroom op de motor waar

Op het dressoir van Elon van Ham steekt één trofee boven de drie andere bekers uit. ,,Deze is voor een derde plaats in mijn eerste jaar, dit is een dagprijs voor een tweede plaats en deze is voor een algemene derde plaats uit 2019", wijst Van Ham, maar die bekers zijn klein bier vergeleken met de andere. ,,Dit is de kampioensbeker van de competitie over 2021", zegt Van Ham over de bokaal die hij vorige maand in de wacht sleepte. ,,Het was voor mij in eerste instantie een jongensdroom om aan een wedstrijd mee te doen, daarna wilde ik ook winnen.”