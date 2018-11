Van Tranendal tot Slabroek: Tilburger brengt boekje over plaatsnamen uit

TILBURG - Utopia ligt niet in Nederland. Tranendal wel. Evenals De Dood. Maar we leven blijkbaar toch ook op een aardklootplekje waar het goed vertoeven is. Want het Paradijs bestaat zowel in Zeeuws-Vlaanderen als in West-Friesland.

Mochten we het nog niet weten, dan kúnnen we het nu weten. Dankzij Wim Kersten. De Tilburger maakte er een sport van om ‘fratsen en rariteiten’ onder de plaatsnamen te achterhalen en te bundelen. Dat leverde een boekje op dat hij gisteren in het Natuurmuseum Brabant ten doop hield. Met thematisch gegroepeerde kaarten en veel weetjes. Je mag het van hem een encyclopedie noemen, maar met 64 pagina’s is dat voor ‘NederlAnders’ wel wat veel eer.

Speels is het wel. Kersten (bekend als duurzaamheidsspecialist bij GroenLinks) presenteert landkaarten met bijvoorbeeld alle plaatsnamen die te maken hebben met beweging (Rijen, Dommelen) of ‘buitenlanders’ (bekend met Abessinië?. Dat is Zuid-Hollands). Of met lekkerbekken (Spekholzerheide en Slabroek) en ‘rooie oortjes’ (‘s lands zuidelijkste woonplaats heet Kuttingen). Hij vertelt er los over, met een kwinkslag.

Je moet het maar bij elkaar zoeken. Voor Kersten lag de kiem van deze vrolijke obsessie in een kampeerfietstocht in 1981. Nu hij gepensioneerd is kwam een lang sluimerend plan tot leven. Zo’n duizend Nederlandse plaatsnamen - en dat mogen ook de kleinste buurtschappen zijn - komen aan bod.

Ook uit deze regio. Quirijnstok, een naam die al ruim bestond voor het een Tilburgse wijk werd, figureert in de categorie ‘tongbrekers’. Zwaluwenbunders (Tilburg) en Vinkenberg (Moergestel) doen mee in het vogelthema. En bij de cijfers hebben we Driehuizen in Hilvarenbeek, maar Vijfhuizen in Riel.