Van Veemarktkwartier tot Spoorzone: gemeentelijke ereprent voor Tilburgse bouwer van grote projecten

In Tilburg is het bouwbedrijf betrokken bij veel grote bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen: Puijacker, Vormenrijk, Veemarktkwartier, Pater van den Elsenplein, Smariuskade, Noorderstreek, Magazijnkwartier, Spoorzone en in het kernwinkelgebied.

Directeuren Jark Schepens en Austin Krekels ontvingen de Tilburgse Ereprent uit handen van locoburgemeester Bas van der Pol. Van de Ven krijgt de onderscheiding vanwege het 100-jarig jubileum. De Tilburgse Ereprent is een gemeentelijke onderscheiding voor ondernemers, culturele of maatschappelijke instellingen die zich al jarenlang inzetten voor de stad. Het zijn bedrijven en organisaties die hun oorsprong in Tilburg hebben en hun ontwikkeling in en met Tilburg hebben doorgemaakt.

Van de Ven Bouw & Ontwikkeling werd opgericht in juni 1921 door Johan van de Ven in de Hoefstraat. In de loop der jaren was het bedrijf op diverse locaties in Tilburg gehuisvest. Inmiddels heeft het zich ontwikkeld van een kleinschalig familiebedrijf tot een grote onderneming met diverse projecten in Brabant en ver daarbuiten. Sinds enkele jaren maakt het onderdeel uit van bouwonderneming Koninklijke Volker Wessels Stevin.