Van wedstrijdloop tot bezemwagen: de Tilburg Ten Miles gezien door de lens van de BD-fotograaf

Bierdrin­ken­de man uit Dorst opgepakt in Kaatsheu­vel met inbrekers­werk­tuig op zak

1 september KAATSHEUVEL - Een 35-jarige man uit Dorst is zondagmiddag opgepakt omdat hij inbrekerswerktuig bij zich had. Hij viel op omdat hij op de hoek van een straat bier stond te drinken in Kaatsheuvel.