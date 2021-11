Van weiland naar voedselbos: Udenhouts stel verkiest natuur boven de harde euro’s

UDENHOUT - Geen maandelijkse huurinkomsten op de bankrekening, maar ploeteren in de aarde en vieze handen krijgen. Voor Lizette en Mark van Strijdhoven is dit geen enkel probleem. Het duo tovert hun weide om tot een voedselbos, mét kikkerpoel.

Met zo’n veertien familieleden, vrienden en buurtgenoten zijn ze aan het werk op het halve hectare grote land aan de Kuilpad in Udenhout. Er komen verschillende bomen en struiken, zoals nectarine, kersen, noten, vlierbessen en een kikkerpoel. ,,Maar ook wat speciale bomen, zoals de uiensoepboom, de pawpaw en een aardbeienboom”, vertelt Van Strijdhoven. Het voedselbos krijgt zelfs een naam: Sana Terrae, wat staat voor ‘gezonde aarde’.

Het idee voor een voedselbos ontstond ruim anderhalf jaar terug. ,,Ik heb het stuk grond ooit gekocht van mijn tante voor de pony van mijn dochter. Later heb ik de wei verhuurd, maar nu kiezen we voor natuur in plaats van een paar honderd euro huuropbrengst.”

Het stuk grond moet zelfvoorzienend worden: geen bemesting, geen bestrijdingsmiddelen en de natuur mag er haar gang gaan. Een soort investering in hun toekomst, zegt Lizette. ,,Over vijf jaar zijn de bomen en struiken volgroeid. Dan hebben we er samen een leuke hobby aan en wellicht houden we nog wat over aan de verkoop van het fruit.”

Pionieren zonder vuistdikke rapporten

Een voedselbos aanleggen is pionieren zonder uitgebreide studies of vuistdikke rapporten. Wel volgden ze een online cursus van ‘Mister Voedselbos’ Wouter van Eck. ,,Het is gewoon beginnen. Kijken of het werkt en zo bijdragen aan een betere biodiversiteit.”

Eigenlijk is hun stuk grond te klein, leerden ze ook. Maar het weerhield hen niet. ,,We vinden het een investering in de toekomst. En dan telt elke hulp, nietwaar?”

Vieze handen

Met dat doel is ook Laura van Gorkum (12) met haar moeder Jolanda gekomen om te helpen. Samen zetten ze vlierbessenstruiken. Voor vieze handen is Laura niet bang. ,,Ik vind het leuk om te doen, zeker als het goed is voor het milieu en de dieren. Want daar gaat het niet goed mee en dan wil ik een handje helpen.”

Verderop zijn Jannie en John Boers bezig met planten van fruitbomen. Als buurtbewoners reageerden ze direct op de oproep voor hulp. En het is voor een testcase: ,,We hebben het plan opgevat hier verderop een buurttuin te maken. Geen volkstuinen, maar een tuin waar je samen in kunt werken, kletsen of gewoon even zitten.” Voor Jannie telt daarbij natuur en milieu, voor John meer de saamhorigheid. ,,Maar dat gaat gelukkig goed samen!”