Van wereldwijd straattheater naar design: ‘Volgend jaar staan we op de designbeurs in Milaan’

Privé of professioneel, in menig leven heeft corona een ommezwaai teweeggebracht. Het Brabants Dagblad brengt de komende weken een serie verhalen over mensen die de bakens verzet hebben. De eerste aflevering ging over dj Jerik uit Oisterwijk. Wie heeft het roer in dit coronajaar ook omgegooid? Mail: redactie.tilbug@bd.nl