Van windmolens tot geluidswal: met acht partijen valt er iets te kiezen in Goirle

Video Drie voertuigen vliegen kort na elkaar in brand in wijk Hoogvenne in Tilburg

TILBURG - In nog geen drie kwartier vlogen dinsdagavond drie voertuigen in de Hoogvenne in Tilburg in brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Alle voertuigen mogen als verloren worden beschouwd. Dat meldt een woordvoerster van de politie.

2 maart