Vandalen stoppen vuurwerk in boom, brand in Leypark Tilburg

De laatste lootjes in de 'gelukswin­kel van Brabant': het is een stuk drukker nadat vorig jaar de jackpot in Tilburg viel

13:49 TILBURG - Op de vroege ochtend van oudjaarsdag 2018 is de Bruna aan het Wagnerplein in Tilburg twee uur eerder open dan normaal. Allemaal om de laatste staatsloten te kunnen verkopen voor de eindejaarstrekking. Eigenaar Barry van Roemburg verwacht een drukke dag, vorig jaar is namelijk het winnende lot van 30 miljoen euro verkocht in zijn winkel.