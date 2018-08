Vandalisme in Tilburg: meerdere auto's in omgeving Van Spaanstraat vernield

Opening sportaccom­mo­da­tie Roodloop in Hilvaren­beek een maand uitgesteld

11:27 HILVARENBEEK - De opening van de nieuwe sportaccommodatie aan de Roodloop in Hilvarenbeek is uitgesteld. Exploitant Laco en de gemeente Hilvarenbeek wilden de sporthal en zwembad in september in gebruik nemen, maar dat blijkt niet haalbaar. Laco streeft nu naar een openingsdatum in oktober.