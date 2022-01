Vanuit een Hilvarenbeekse garagebox de hele wereld over met bijzettafeltjes van pizza en banaantjes

Met een commerciële en ICT-achtergrond lag een succesvol kluskanaal misschien niet direct voor de hand bij de geboren en getogen Hilvarenbekenaar. Toch worden zijn video’s inmiddels miljoenen keren bekeken, wereldwijd. ,,Het ontstond eigenlijk toevallig in 2018, toen mijn vrouw Ana en ik zelf nieuwe meubels wilden bouwen en dat gingen filmen. Sinds corona zijn er steeds meer Weekend Builders bijgekomen, want bijna iedereen is zijn huis aan het opknappen of verbouwen. Het begon met een salontafel, later zelfs een tv-wand. Ik maakte er meer en meer mijn beroep van. We zijn gegroeid van zagen en schroeven in onze woonkamer tot deze mooie werkplaats”, vertelt Tim Aarts.