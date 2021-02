Vanuit Utrecht naar Goirle om in te breken, de drie verdachten weten niet waarom. Zeggen ze

Politie en gemeente jagen op inbrekers van Mill Hill College

23 november GOIRLE - Nadat de drie inbrekers van het Mill Hill College in Goirle eerst na een klopjacht door de politie zijn opgepakt, jaagt ook de gemeente Goirle op de verdachten. Per brief zijn ze gewaarschuwd dat als ze nog een keer met inbrekerswerktuig worden aangetroffen in Goirle, ze per persoon 2500 euro moeten betalen.