Variatie troef bij vijf nominaties ondernemersprijs BOV-Trofee

De vijf bedrijven worden de komende tijd verder onder het vergrootglas gelegd, onder andere via bedrijfsbezoeken. Dat moet in september leiden tot drie finalisten. Zij zullen zich op 7 november in Theaters Tilburg presenteren tijdens de avond waarop de winnaar bekend wordt gemaakt.

Avec in Tilburg maakt creatieve producten voor winkelketens, First Impression op bedrijventerrein T58 maakt audiovisuele producties. Het Tilburgse Wolkat brengt gebruikt textiel tot nieuwe toepassingen, MamaLoes in Goirle handelt in babyartikelen. Het Waalwijkse WeedControl is pecialist in gifvrije onkruidbestrijding.