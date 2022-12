Varkensbedrijf Heukelom mag flink uitbreiden: ‘Een slecht idee, maar we kunnen het niet tegenhouden’

Opvang minderjari­ge asielzoe­kers in Druiven­tros met half jaar verlengd: ‘Geen signalen van overlast’

TILBURG/BERKEL-ENSCHOT - De opvang van vijftig alleenstaande, minderjarige asielzoekers in Hotel De Druiventros in Berkel-Enschot wordt verlengd tot 1 augustus 2023. Dat heeft de gemeente Tilburg in een brief aan omwonenden laten weten.

15 december